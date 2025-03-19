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08:00, 19 марта 2025ПутешествияЭксклюзив

Названо главное разочарование россиян в путешествиях

Для 43 процентов россиян цены на путешествия оказались разочарованием
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Почти половина россиян призналась, что путешествия оказались дороже, чем они представляли в детстве. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Купибилет», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 43 процента респондентов назвали цены на поездки главным разочарованием по сравнению с тем, как они представляли идеальный отпуск в детстве.

Для большинства путешественников (46 процентов) лучшим отдыхом в юные годы были поездки на море с беззаботными днями на пляжах. 16 процентов россиян мечтали о поездках в парки развлечений с аттракционами, а 14 процентов ждали визитов к родственникам за город.

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Заграничные путешествия казались чем-то особенным для 7 процентов детей, а 11 процентов проводили идеальный отдых в летних лагерях. Экскурсии и культурные поездки в детском возрасте привлекали лишь 6 процентов респондентов.

С возрастом представления об идеальном отдыхе изменились. 21 процент россиян теперь ценят уединение за городом, а 10 процентов неожиданно для себя полюбили экскурсии. При этом 6 процентов признались, что парки развлечений теперь кажутся им скучными, а 5 процентов мечтают снова оказаться в детском лагере.

Еще 15 процентов россиян отметили, что мечты об идеальном отдыхе не изменились и остались такими же, как были в детстве.

Ранее каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска. Главной мотивацией для поиска романтических приключений являются новый опыт и позитивные эмоции.

Вот это да!
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