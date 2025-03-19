В России ответили на заявление Германии о неприемлемости требований Москвы по Украине

Депутат Чепа раскритиковал заявление ФРГ о неприемлемости требований РФ

Предложенное 30-дневное прекращение огня — это не условие мирного соглашения, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что требования России по Украине о временном прекращении огня неприемлемы.

«Очень странно. Когда услышал заявление Бориса Писториуса об этом, я крайне удивился. Ни [президент России Владимир] Путин, ни [президент США Дональд] Трамп не говорили о том, что это условие мирного соглашения. Это абсолютно разные вещи», — объяснил Чепа.

Депутат напомнил, что делегация США предложила 30-дневное перемирие на встрече с украинскими коллегами в Саудовской Аравии.

«Странно, что министр обороны Германии очень поверхностно отнесся к результатам переговоров и не углублялся в суть прошедших длительных переговоров президентов США и России», — заключил он.

Ранее Писториус заявил, что требования России по Украине о временном прекращении огня неприемлемы.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня.

