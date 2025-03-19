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13:32, 19 марта 2025Мир

В Минобороны Германии назвали неприемлемыми требования России по Украине

Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что требования РФ по Украине неприемлемы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Требования России по Украине о временном прекращении огня неприемлемы. С таким заявлением в эфире немецкого телеканала ZDF выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что если Соединенные Штаты остановят военную помощь Украине, то это станет победой для России.

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