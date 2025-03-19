В Минобороны Германии назвали неприемлемыми требования России по Украине

Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что требования РФ по Украине неприемлемы

Требования России по Украине о временном прекращении огня неприемлемы. С таким заявлением в эфире немецкого телеканала ZDF выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что если Соединенные Штаты остановят военную помощь Украине, то это станет победой для России.