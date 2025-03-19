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06:01, 19 марта 2025Из жизниЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности совместного приема популярных продуктов и лекарств

Химик Панов: Фрукты и овощи могут снижать действие лекарств и вызывать побочку
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Anna Wlodarczyk / Unsplash

Фрукты и овощи могут снижать эффективность лекарств и вызывать побочные эффекты, рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов. Несовместимые с медикаментами продукты специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Во фруктах и овощах содержатся разнообразные биоактивные компоненты — витамины, минеральные элементы, антиоксиданты и фитонутриенты. Эти вещества способны воздействовать на процессы метаболизма медикаментов в организме, влияя таким образом на их эффективность и безопасность», — сообщил Панов.

Например, по словам химика, грейпфрут и его сок включают фурокумарины, способные подавлять активность фермента CYP3A4, находящегося в печени. Он объяснил, что этот фермент участвует в переработке множества лекарств, среди которых средства для снижения уровня холестерина, некоторые антидепрессанты и противосудорожные препараты.

Потребление грейпфрутов может повысить концентрацию действующих веществ этих препаратов в крови, увеличивая вероятность появления побочных реакций

Алексей Пановдоцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук

«В бананах большое количество калия — важного элемента для нормального функционирования многих органов, в том числе сердечной мышцы и мускулатуры. Тем не менее людям, принимающим препараты с калием, например, некоторые мочегонные средства, чрезмерное увлечение бананами может привести к гиперкалиемии — избытку калия в крови. Это может стать причиной аритмии, мышечной слабости, оказывать токсическое воздействие на нервную и другие системы, а также опасно для людей с заболеваниями почек», — предупредил Панов.

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Также специалист отметил, что цитрусовые отличаются большим количеством витамина С. Он добавил, что чрезмерное потребление мандаринов, апельсинов или лимонов может влиять на усвоение железа и антибиотиков. Витамин С, по его словам, усиливает поглощение железа организмом, что нежелательно для пациентов с гемохроматозом – чрезмерным накоплением железа.

«Овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста, богаты витамином К, играющим ключевую роль в процессе свертывания крови. У людей, использующих антикоагулянты, частое употребление этих продуктов может ослабить действие препарата, повышая риск образования тромбов», — сообщил химик.

При приеме медикаментов рекомендуется обсудить этот вопрос с лечащим врачом. Специалист сможет предложить индивидуальные советы, учитывая особенности вашего здоровья и назначенную терапию

Алексей Пановдоцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук

Ранее правительство утвердило правила работы механизма по исключению продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Механизм начнет работать с 1 июня.

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