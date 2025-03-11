В России перестанут продавать фальсифицированные и просроченные лекарства

Мишустин утвердил механизм, исключающий продажу фальсифицированных лекарств

Правительство утвердило правила работы механизма по исключению продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Механизм начнет работать с 1 июня. До этого времени правительство наладит информационное взаимодействие системы с кассовыми аппаратами фармацевтических организаций, уточнили в пресс-службе.

«Это позволит в режиме реального времени обеспечить блокировку продажи препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств, оборот которых приостановлен, или препаратов, выведенных из оборота», — говорится в постановлении.

Также перед запуском продажи препаратов фармацевты будут проверять код каждого из них в системе мониторинга.

Ранее в России снизились цены на некоторые жизненно необходимые лекарства. Речь идет, в том числе, о препаратах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза.