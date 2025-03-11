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12:13, 11 марта 2025Экономика

В России перестанут продавать фальсифицированные и просроченные лекарства

Мишустин утвердил механизм, исключающий продажу фальсифицированных лекарств
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Правительство утвердило правила работы механизма по исключению продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Механизм начнет работать с 1 июня. До этого времени правительство наладит информационное взаимодействие системы с кассовыми аппаратами фармацевтических организаций, уточнили в пресс-службе.

«Это позволит в режиме реального времени обеспечить блокировку продажи препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств, оборот которых приостановлен, или препаратов, выведенных из оборота», — говорится в постановлении.

Также перед запуском продажи препаратов фармацевты будут проверять код каждого из них в системе мониторинга.

Ранее в России снизились цены на некоторые жизненно необходимые лекарства. Речь идет, в том числе, о препаратах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза.

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