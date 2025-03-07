В России снизились цены на некоторые жизненно необходимые лекарства

ФАС сообщила о снижении в полтора раза цен на шесть жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении в России в полтора раза цен на шесть жизненно необходимых лекарств. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Речь идет, в том числе, о препаратах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. Например, «Полайви», который нужен для лечения лимфомы, стал дешевле на 35 процентов (от минимальной стоимости в референтных для России странах) и столько же — от средней цены реализации препарата в 2024 году.

А цена противоопухолевого «Биспонса» стала ниже на 26 процентов. Стоимость «Эврензо», необходимого для людей с хронической болезнью почек, снизилась на 33 процента от средней стоимости его реализации в 2024 году и в среднем на 13 процентов от минимальной цены в референтных странах.

В конце января заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил сделать все лекарства из перечня жизненно важных бесплатными. Тогда же в января правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных средств и включило в него 18 новых препаратов. Препараты, добавленные в перечень, применяют для лечения лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, тахикардии, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких и для тяжелой формы бронхиальной астмы. Кроме того, средства применяются для профилактики тромботических осложнений при проведении антиретровирусной терапии.