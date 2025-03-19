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12:15, 19 марта 2025Культура

Новости о найденной у Ливанова опухоли опровергли

Жена Ливанова опровергла новости о найденной у актера опухоли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», опровергла информацию об обнаружении у него опухоли, похожей на онкологию. Ее цитирует aif.ru.

«Все нормально с Василием Борисовичем. Просто поражает. Кто это пишет? Не обращайте на это внимания. Уже замучили», — сказала Елена Ливанова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Василия Ливанова обнаружили «подозрительную опухоль», похожую на онкологическую. Также отмечалось, что актер сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы.

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