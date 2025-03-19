Стало известно о подозрительной опухоли у Василия Ливанова

Mash: Актер Василий Ливанов сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также отмечается, что у актера обнаружили «подозрительную опухоль», похожую на онкологическую. На данный момент Ливанову прописали белковую диету, пишет канал. «Врачи регулярно приезжают к нему домой и следят за состоянием. Оно стабильно тяжелое. Артист продолжает заниматься с логопедом и восстанавливает речь», — говорится в сообщении.

В начале февраля сообщалось, что Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию. Тогда 89-летнего актера госпитализировали с анемией.