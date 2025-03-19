Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:23, 19 марта 2025Культура

Стало известно о подозрительной опухоли у Василия Ливанова

Mash: Актер Василий Ливанов сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также отмечается, что у актера обнаружили «подозрительную опухоль», похожую на онкологическую. На данный момент Ливанову прописали белковую диету, пишет канал. «Врачи регулярно приезжают к нему домой и следят за состоянием. Оно стабильно тяжелое. Артист продолжает заниматься с логопедом и восстанавливает речь», — говорится в сообщении.

В начале февраля сообщалось, что Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию. Тогда 89-летнего актера госпитализировали с анемией.

    Обсудить
    Последние новости

    Под Красноярском неизвестные похитили 15-летнюю школьницу. Ее родителям отправили видео с кладбища и требуют полмиллиона рублей

    В США дали оценку Трампу после беседы с Путиным

    Захарова назвала маразмом планы Великобритании и ЕС по активам России

    В Starlink появился самый дешевый тариф

    Украинские мошенники по новой схеме обманули российскую пенсионерку на 1,3 миллиона рублей

    Похитители отправили родителям второе видео с пропавшей в Ачинске девочкой

    Бывший возлюбленный Кендалл Дженнер снялся в рекламе без штанов

    В России предложили ввести минимальные цены на специи

    Минфин оценил идею ввода платежного роуминга для QR-кодов

    Звезда популярного телешоу попал в больницу после жестокого нападения домашнего животного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше