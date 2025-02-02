Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

Shot: Актер Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию

Народный артист РСФСР Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию, врачи пытаются стабилизировать его состояние. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 89-летнего актера госпитализировали с анемией в прошлую пятницу, а затем из-за обморочного состояния перевели в реанимацию. Врачи диагностировали у Ливанова серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

Уточняется, что актер, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сейчас прикован к постели.

19 января издание Mash сообщило, что артисту резко стало хуже. В публикации утверждалось, что у Ливанова диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Позже жена актера Елена Ливанова опровергла сообщения о резком ухудшении состояния супруга.