Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:35, 2 февраля 2025Культура

Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

Shot: Актер Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию, врачи пытаются стабилизировать его состояние. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 89-летнего актера госпитализировали с анемией в прошлую пятницу, а затем из-за обморочного состояния перевели в реанимацию. Врачи диагностировали у Ливанова серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

Уточняется, что актер, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сейчас прикован к постели.

19 января издание Mash сообщило, что артисту резко стало хуже. В публикации утверждалось, что у Ливанова диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Позже жена актера Елена Ливанова опровергла сообщения о резком ухудшении состояния супруга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

      Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

      Российский генерал заявил об обмане Украины с коридором для мирных жителей Суджи

      Неймар прокомментировал возвращение в «Сантос»

      Володин заявил о планах посетить Индию

      Стало известно о смерти россиянина при детонации взрывного устройства ВСУ

      В семье, где четверо детей погибли из-за отравления, умер пятый ребенок. Между трагедиями прошло четыре месяца

      Российский посол исключил диалог Москвы с одной европейской страной

      Киев уличили в навязывании детям антироссийской пропаганды через учителей

      В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше