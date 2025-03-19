Объяснены причины весеннего обострения

Психолог Константинова объяснила весеннее обострение гормональными изменениями

Психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова рассказала, почему весной у многих людей происходит обострение ментальных проблем. Причины того, что в это время года у многих ухудшается психологическое состояние, она объяснила «Ленте.ру».

Константинова указала, что весеннее обострение могут вызывать перепады температур, изменение атмосферного давления, аллергические реакции на цветение растений. По ее словам, все эти факторы вызывают гормональные изменения, влияющие на настроение, сон и адаптационные возможности организма в целом. Например, увеличение светового дня сокращает выработку гормона мелатонина, вследствие чего появляются усталость, перепады настроения, нарушение сна и аппетита, снижение концентрации.

Резкое снижение атмосферного давления приводит к выбросу гормонов стресса — кортизола и норадреналина, которые вызывают тревожность и раздражительность. «У чувствительных людей это может спровоцировать головные боли, нервозность, сонливость и обострение хронических заболеваний. Повышение влажности провоцирует ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала психолог.

Длительное пребывание в негативном эмоциональном состоянии, сложной жизненной ситуации, токсичном окружении и чрезмерные физические нагрузки вызывают дисфункцию гормонов стресса. Из-за чего создается общее внутреннее напряжение, приводящее к спазму сосудов, что провоцирует гипоксию мозга, проявление соматических заболеваний и снижение иммунитета Наталья Константинова психолог

На развитие весеннего обострения могут влиять такие факторы, как генетическая предрасположенность, наличие других психических заболеваний, перенапряжение, конфликты, неудовлетворенность жизнью и просмотр токсичного контента, добавила Константинова.

Ранее психолог Эмма Кобил и психиатр Мосун Фапохунда раскрыли неожиданный способ распознать проблемы с ментальным здоровьем по поведению в ванной комнате. Прием душа дольше 15 минут иногда может быть признаком сильного стресса и других психических проблем, предупредили они.