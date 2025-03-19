Обнаружены снижающие риск развития рака печени лекарства

JAMA Internal Medicine: Статины могут снизить риск развития рака печени

Прием статинов — препаратов, снижающих уровень холестерина — связан с уменьшением вероятности развития рака печени и его осложнений. К такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы, опубликовавшие исследование в журнале JAMA Internal Medicine.

Гепатоцеллюлярная карцинома – одна из наиболее распространенных и опасных форм рака печени, чаще всего возникающая на фоне хронических заболеваний печени. Исследователи проанализировали медицинские данные более 16 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями печени и выяснили, что те, кто принимал статины, реже сталкивались с этим видом рака.

Через 10 лет после начала наблюдений у 8 процентов пациентов, не принимавших статины, был диагностирован рак печени. Среди тех, кто принимал эти препараты, заболеваемость оказалась почти вдвое ниже – 3,8 процента. Также прием статинов снизил риск тяжелых осложнений, связанных с печенью, таких как цирроз и печеночная недостаточность.

Наибольший защитный эффект был отмечен у липофильных статинов, таких как аторвастатин и симвастатин, которые лучше проникают в печень. Длительный прием (от 600 доз и более) снижал риск рака печени на 40 процентов.

Исследователи отмечают, что статины обладают не только снижающим холестерин, но и противовоспалительным и антиоксидантным эффектами, что может объяснять их защитное действие на печень. Однако для окончательных выводов необходимы дополнительные клинические испытания.