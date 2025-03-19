Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:32, 19 марта 2025Наука и техника

Обнаружены снижающие риск развития рака печени лекарства

JAMA Internal Medicine: Статины могут снизить риск развития рака печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Прием статинов — препаратов, снижающих уровень холестерина — связан с уменьшением вероятности развития рака печени и его осложнений. К такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы, опубликовавшие исследование в журнале JAMA Internal Medicine.

Гепатоцеллюлярная карцинома – одна из наиболее распространенных и опасных форм рака печени, чаще всего возникающая на фоне хронических заболеваний печени. Исследователи проанализировали медицинские данные более 16 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями печени и выяснили, что те, кто принимал статины, реже сталкивались с этим видом рака.

Через 10 лет после начала наблюдений у 8 процентов пациентов, не принимавших статины, был диагностирован рак печени. Среди тех, кто принимал эти препараты, заболеваемость оказалась почти вдвое ниже – 3,8 процента. Также прием статинов снизил риск тяжелых осложнений, связанных с печенью, таких как цирроз и печеночная недостаточность.

Наибольший защитный эффект был отмечен у липофильных статинов, таких как аторвастатин и симвастатин, которые лучше проникают в печень. Длительный прием (от 600 доз и более) снижал риск рака печени на 40 процентов.

Исследователи отмечают, что статины обладают не только снижающим холестерин, но и противовоспалительным и антиоксидантным эффектами, что может объяснять их защитное действие на печень. Однако для окончательных выводов необходимы дополнительные клинические испытания.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины вслед за Путиным поддержал отказ от ударов по объектам энергетики

    В Турции связали задержание мэра Стамбула с визитом Эрдогана в США

    41-летняя звезда «Универа» показала фото в корсете с глубоким декольте

    Туристов предупредили о вызывающей отек мозга и выкидыш лихорадке

    Обнаружены снижающие риск развития рака печени лекарства

    Укус сотрудницы детского сада оказался смертельным для ядовитой змеи

    Россиянам назвали шесть продуктов для защиты от болезней сердца

    Россиянка взломала телефон свекрови из-за предстоящего развода и попала под статью

    Дзюба не сдержал слез при исполнении гимна России

    Белый дом раскрыл планы Трампа на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше