Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:17, 19 марта 2025Экономика

Один из крупнейших производителей самолетов обеспокоился последствиями тарифов Трампа

Уэст: Тарифы Трампа ограничат доступность запчастей для самолетов Boeing
Вячеслав Агапов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Тарифы на импорт, которые устанавливает новый президент США Дональд Трамп, могут потенциально ограничить доступность запчастей для самолетов Boeing. Об этом заявил финансовый директор одного из крупнейших производителей самолетов Брайан Уэст, его цитирует Reuters.

На промышленной конференции Bank of America топ-менеджер заявил, что у американского авиастроителя на данный момент достаточно запасов комплектующих, однако в дальнейшем с поставками могут возникнуть проблемы из-за новых пошлин.

Помимо обеспокоенности мерами нового президента Уэст высказался об ожидаемом снижении прибыли в первом квартале на 150 миллионов долларов. По его словам, компания стала меньше зарабатывать из-за сокращения поставок коммерческих самолетов и перерасхода средств по контрактам с фиксированной ценой для ее оборонного и космического подразделений.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года компания Boeing опередила основного конкурента, европейский Airbus, по поставкам самолетов. Американский производитель поставил 89 коммерческих лайнеров, а Airbus — только 65. В течение последнего десятилетия Airbus почти всегда одерживал победу в этом противостоянии. Такие показатели смогли достигнуть на фоне забастовки, которая остановила большую часть производства на несколько месяцев в 2024 году.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины вслед за Путиным поддержал отказ от ударов по объектам энергетики

    В Турции связали задержание мэра Стамбула с визитом Эрдогана в США

    41-летняя звезда «Универа» показала фото в корсете с глубоким декольте

    Туристов предупредили о вызывающей отек мозга и выкидыш лихорадке

    Обнаружены снижающие риск развития рака печени лекарства

    Укус сотрудницы детского сада оказался смертельным для ядовитой змеи

    Россиянам назвали шесть продуктов для защиты от болезней сердца

    Россиянка взломала телефон свекрови из-за предстоящего развода и попала под статью

    Дзюба не сдержал слез при исполнении гимна России

    Белый дом раскрыл планы Трампа на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше