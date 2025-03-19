Один из крупнейших производителей самолетов обеспокоился последствиями тарифов Трампа

Уэст: Тарифы Трампа ограничат доступность запчастей для самолетов Boeing

Тарифы на импорт, которые устанавливает новый президент США Дональд Трамп, могут потенциально ограничить доступность запчастей для самолетов Boeing. Об этом заявил финансовый директор одного из крупнейших производителей самолетов Брайан Уэст, его цитирует Reuters.

На промышленной конференции Bank of America топ-менеджер заявил, что у американского авиастроителя на данный момент достаточно запасов комплектующих, однако в дальнейшем с поставками могут возникнуть проблемы из-за новых пошлин.

Помимо обеспокоенности мерами нового президента Уэст высказался об ожидаемом снижении прибыли в первом квартале на 150 миллионов долларов. По его словам, компания стала меньше зарабатывать из-за сокращения поставок коммерческих самолетов и перерасхода средств по контрактам с фиксированной ценой для ее оборонного и космического подразделений.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года компания Boeing опередила основного конкурента, европейский Airbus, по поставкам самолетов. Американский производитель поставил 89 коммерческих лайнеров, а Airbus — только 65. В течение последнего десятилетия Airbus почти всегда одерживал победу в этом противостоянии. Такие показатели смогли достигнуть на фоне забастовки, которая остановила большую часть производства на несколько месяцев в 2024 году.