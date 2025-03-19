Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:17, 19 марта 2025Ценности

Одна вещь из женского гардероба вернулась в моду

Дизайнер Сара Мегре: Мини-юбки вернулись в моду
Мария Винар

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Дизайнер Сара Мегре рассказала о возвращении в моду одной вещи из женского гардероба. Соответствующий комментарий публикует радиостанция «Говорит Москва».

Речь идет о мини-юбках. При этом Мегре отметила, что не все фасоны данной вещи актуальны. Так, по ее мнению, стоит присмотреться к джинсовым и кожаным изделиям. Кроме того, в тренде оказались модели с драпировкой.

В то же время собеседница радиостанции обратила внимание на правильный подбор верха. «В первую очередь, это многослойность. Например, футболка, поверх нее рубашка такая достаточно объемная, заправленная в эту мини-юбку, и сверху удлиненный пиджак», — подчеркнула эксперт.

Ранее российский стилист Владислав Лисовец перечислил вещи, которые вышли из моды.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника террористов

    ЕС представил свою стратегию милитаризации

    Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

    В Сербии показали звуковую пушку

    Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

    Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

    Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

    Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

    Белый дом назвал условие отмены антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше