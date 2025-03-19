Одна вещь из женского гардероба вернулась в моду

Дизайнер Сара Мегре: Мини-юбки вернулись в моду

Дизайнер Сара Мегре рассказала о возвращении в моду одной вещи из женского гардероба. Соответствующий комментарий публикует радиостанция «Говорит Москва».

Речь идет о мини-юбках. При этом Мегре отметила, что не все фасоны данной вещи актуальны. Так, по ее мнению, стоит присмотреться к джинсовым и кожаным изделиям. Кроме того, в тренде оказались модели с драпировкой.

В то же время собеседница радиостанции обратила внимание на правильный подбор верха. «В первую очередь, это многослойность. Например, футболка, поверх нее рубашка такая достаточно объемная, заправленная в эту мини-юбку, и сверху удлиненный пиджак», — подчеркнула эксперт.

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