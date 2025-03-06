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16:11, 6 марта 2025Ценности

Стилист Лисовец перечислил вышедшие из моды вещи

Стилист Лисовец посоветовал отказаться от вышедших из моды оверсайз-костюмов
Екатерина Ештокина

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images for Copenhagen Studios

Российский стилист Владислав Лисовец перечислил вещи, которые вышли из моды. Соответствующий комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт моды рассказал, что популярными вновь станут приталенные и элегантные образы. По этой причине стилист посоветовал отказаться от бесформенной одежды, в том числе от спортивных костюмов, капюшонов и худи.

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«Попробуйте тренч приталить, не носите его больше как оверсайз, а носите как силуэтный плащ. Это будет выглядеть совсем по-другому, примет другое настроение. Если говорить про короткие полупальто, то это может быть все, кроме бесформенных вещей. Поэтому и кожаные куртки сейчас на подиуме, все это есть и нужно носить», — подчеркнул он.

В феврале стилист перечислила россиянкам самые модные вещи из одного популярного материала. Ирина Данилова заявила, что в 2025 году особенно актуальными стали предметы гардероба из кожи.

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