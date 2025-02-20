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16:56, 20 февраля 2025Ценности

Стилист перечислила россиянкам самые модные вещи из одного популярного материала

Стилист Ирина Данилова: Юбки и платья из кожи стали актуальны в 2025 году
Екатерина Ештокина

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Стилист Ирина Данилова перечислила россиянкам самые модные вещи из одного популярного материала. Соответствующую информацию приводит «Москва 24».

По словам эксперта, в 2025 году особенно актуальными стали предметы гардероба из кожи. «Если говорить о конкретных моделях, то особое внимание стоит обратить на юбки трапеции, карандаши, а также варианты со складками и с запахом. Они будут отлично сочетаться как с объемными свитерами и топами, так и с блузами и рубашками», — уточнила Данилова.

В список популярных вещей специалистка также внесла платья из кожи с разрезами, асимметрией и декоративными элементами в виде ремней и молний.

«Брюки сейчас лучше выбирать палаццо или же прямые, плюс в этом сезоне в моде шорты бермуды. Еще популярны костюмы из кожи — и брючные, и с юбкой. Их можно носить с рубашками, блузами или водолазками. Завершить образ помогут высокие сапоги или ботильоны», — заявила стилист.

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Среди прочего Данилова посоветовала носить кожаные рубашки классического фасона с пуговицами и другой фурнитурой, приталенные или объемные пиджаки. Упомянутые вещи она порекомендовала сочетать с трикотажем, денимом, хлопком и шерстью, чтобы образ не выглядел вульгарно. В то же время Данилова призвала завершать наряд менее агрессивными сумкой, обувью и аксессуарами.

В январе стилист Лисовец предостерег россиянок от шуб из натурального меха. По словам модного эксперта, упомянутый предмет гардероба давно вышел из мировых трендов, однако в России многие по-прежнему его носят, чтобы демонстрировать достаток.

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