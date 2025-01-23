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15:18, 23 января 2025Ценности

Стилист Лисовец предостерег россиянок от шуб из натурального меха

Владислав Лисовец: шубы из натурального меха давно вышли из мировых трендов
Екатерина Ештокина

Фото: Andrey Arkusha / Shutterstock / Fotodom

Стилист Владислав Лисовец предостерег россиянок от шуб из натурального меха. Соответствующий комментарий публикует НСН.

По словам модного эксперта, упомянутый предмет гардероба давно вышел из мировых трендов, однако в России многие по-прежнему его носят, чтобы демонстрировать достаток. «В цивилизованном обществе уже даже неловко и неприлично говорить про натуральный мех, потому что есть мировой тренд на экологичность, заботу о животных. Сегодня натуральный мех — немножко прошлый век, то, что откидывает нас назад», — заявил он.

При этом собеседник издания уточнил, что Россия — специфическая страна с особым климатом и отношением к моде. «Мы все еще рассуждаем финансовыми критериями, а не критериями развития. У нас считается, что искусственный мех — это бедность, натуральный мех — это богатство», — пояснил он.

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В заключение Лисовец подчеркнул, что современный искусственный мех часто выглядит интереснее, чем натуральный. «Искусственный мех в основном носят люди с высоким IQ, живущие в больших городах. Также его выбирают более продвинутые люди. Современный искусственный мех иногда вообще не отличить от натурального», — подытожил он.

Ранее в январе стилист Лисовец объяснил выбор наряда Мелании Трамп на инаугурации. Он заявил, что образ первой леди США, состоящий из удлиненного пальто прямого кроя и плоской широкополой шляпы, отражает настроение ситуации в мире.

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