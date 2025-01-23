Стилист Лисовец предостерег россиянок от шуб из натурального меха

Стилист Владислав Лисовец предостерег россиянок от шуб из натурального меха. Соответствующий комментарий публикует НСН.
По словам модного эксперта, упомянутый предмет гардероба давно вышел из мировых трендов, однако в России многие по-прежнему его носят, чтобы демонстрировать достаток. «В цивилизованном обществе уже даже неловко и неприлично говорить про натуральный мех, потому что есть мировой тренд на экологичность, заботу о животных. Сегодня натуральный мех — немножко прошлый век, то, что откидывает нас назад», — заявил он.
При этом собеседник издания уточнил, что Россия — специфическая страна с особым климатом и отношением к моде. «Мы все еще рассуждаем финансовыми критериями, а не критериями развития. У нас считается, что искусственный мех — это бедность, натуральный мех — это богатство», — пояснил он.
В заключение Лисовец подчеркнул, что современный искусственный мех часто выглядит интереснее, чем натуральный. «Искусственный мех в основном носят люди с высоким IQ, живущие в больших городах. Также его выбирают более продвинутые люди. Современный искусственный мех иногда вообще не отличить от натурального», — подытожил он.
Ранее в январе стилист Лисовец объяснил выбор наряда Мелании Трамп на инаугурации. Он заявил, что образ первой леди США, состоящий из удлиненного пальто прямого кроя и плоской широкополой шляпы, отражает настроение ситуации в мире.