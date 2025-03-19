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17:10, 19 марта 2025Бывший СССР

Офицер ВСУ назвал самую большую проблему группировки в Курской области

Офицер ВСУ Язловецкий назвал большую проблему группировки в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Неспособность противостоять сильным группам дронов на оптоволокне сыграла ключевую роль в поражении группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил заместитель командира батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павел Язловецкий.

По его словам, Российская армия часто применяет дроны на оптоволокне и обычные. По его словам, ВС РФ смогла сосредоточить на курском направлении сильные группы дронов.

«Они очень препятствуют логистике — подвозу боеприпасов, выезду на рубежи», — заявил офицер. Он отметил, что армия России также использует большое количество дронов в бою.

Ранее Павел Язловецкий заявил, что ВСУ неспособны сдержать продвижение Вооруженных сил России в Сумской области. «Буферной зоны не так много, чтобы мы могли удержать их», — заявил он.

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