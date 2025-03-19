ООН раскрыла страшные последствия рекордных температур 2024 года

ООН: Рекордно высокие температуры 2024 года приблизили мир к катастрофе

Рекордно высокие температуры в 2024 году ускорили таяние ледников, привели к повышению уровня моря и приблизили человечество к глобальной катастрофе. Страшные последствия аномально жаркой погоды в мире раскрыл метеорологический орган ООН — Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — в своем докладе, пишет Reuters.

По данным ВМО, в прошлом году среднемировая температура превысила доиндустриальный уровень на 1,55 градуса Цельсия, побив рекорд 2023 года. На потепление повлияли многие факторы, в том числе изменения в солнечном цикле, мощное извержение вулкана и уменьшение количества охлаждающих аэрозолей.

В результате температура Мирового океана достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений. А значит, вероятность катастрофических последствий глобального потепления на планете резко увеличилась.

Ранее в России нашли способ сэкономить миллиарды рублей на спасении планеты от глобальной катастрофы. Ученые выяснили, что так сократить траты позволит отказ от серебра при производстве солнечных панелей. Заменить его предложили медью — она почти так же хорошо проводит энергию, но стоит вдвое дешевле.