Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:44, 19 марта 2025Экономика

Россиянка ответила на звонок из «Росфинмониторинга» и лишилась миллионных накоплений

Оренбурженка ответила на звонок из «Росфинмониторинга» и потеряла 2,5 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Ahmet Misirligul / Globallookpress.com

51-летняя жительница Оренбурга лишилась миллионных накоплений, ответив на звонок из «Росфинмониторинга». О мошеннической схеме пишет портал «Южный Урал».

Звонок от аферистов поступил пострадавшей по мессенджеру. Представившись сотрудниками ведомства, они заявили, что со счетов россиянки совершались транзакции в поддержку Вооруженных сил Украины. Защитить средства, по словам махинатора, можно, переведя их на якобы «безопасный счет». Как раз накануне оренбурженка продала квартиру — выручку она собиралась потратить на покупку нового дома. Однако все деньги отправились на реквизиты мошенников. Общий размер ущерба составил 2,47 миллиона рублей. Горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Приобрести квартиру из-за вмешательства аферистов не смог и житель Сыктывкара. Поверив, что его аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, мужчина согласился положить свои сбережения на «безопасный счет». Таким образом, он потерял 800 тысяч рублей, накопленные на новую жилплощадь.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины вслед за Путиным поддержал отказ от ударов по объектам энергетики

    В Британии сообщили о несогласованности деталей по прекращению огня

    Сборная России разгромила Гренаду в товарищеском матче

    США и Украина обсудили расширение режима прекращения огня

    Трамп раскрыл Зеленскому подробности своего разговора с Путиным

    Дзюба оценил первый с 2021 года матч за сборную России

    Экспертные группы США и Украины встретятся в Саудовской Аравии

    Военблогер сообщил о ликвидации двух украинских командиров в Харьковской области

    Россиянка ответила на звонок из «Росфинмониторинга» и лишилась миллионных накоплений

    США опубликовали тысячи секретных документов о покушении на Кеннеди. Что там говорится о причастности спецслужб СССР к этому делу?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше