Россиянка ответила на звонок из «Росфинмониторинга» и лишилась миллионных накоплений

Оренбурженка ответила на звонок из «Росфинмониторинга» и потеряла 2,5 млн руб.

51-летняя жительница Оренбурга лишилась миллионных накоплений, ответив на звонок из «Росфинмониторинга». О мошеннической схеме пишет портал «Южный Урал».

Звонок от аферистов поступил пострадавшей по мессенджеру. Представившись сотрудниками ведомства, они заявили, что со счетов россиянки совершались транзакции в поддержку Вооруженных сил Украины. Защитить средства, по словам махинатора, можно, переведя их на якобы «безопасный счет». Как раз накануне оренбурженка продала квартиру — выручку она собиралась потратить на покупку нового дома. Однако все деньги отправились на реквизиты мошенников. Общий размер ущерба составил 2,47 миллиона рублей. Горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Приобрести квартиру из-за вмешательства аферистов не смог и житель Сыктывкара. Поверив, что его аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, мужчина согласился положить свои сбережения на «безопасный счет». Таким образом, он потерял 800 тысяч рублей, накопленные на новую жилплощадь.