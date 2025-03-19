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17:18, 19 марта 2025Экономика

Россиянин лишился возможности купить квартиру из-за мошенников

Житель Сыктывкара отдал мошенникам 800 тыс. рублей, накопленных на квартиру
Александра Качан (Редактор)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Житель Сыктывкара лишился возможности купить квартиру из-за мошенников. Он отдал аферистам средства, накопленные на покупку жилья, сообщают «Аргумент и факты».

С 28-летним россиянином связался неизвестный, представившийся оператором сотовой связи. Он заявил, что собеседнику необходимо предоставить паспортные данные для продления сим-карты. Мужчина согласился. После на его телефон пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» с номером телефона отдела безопасности, по которому он позвонил.

Мошенники убедили собеседника, что его сбережения хотят похитить. Они вынудили его перевести средства на «безопасный» счет. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Ранее в Смоленской области группа мошенников обманула неизлечимо больную пенсионерку и лишили ее квартиры. Злоумышленники представились риелторами и убедили ее оформить доверенность, после чего продали жилье.

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