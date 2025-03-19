Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 19 марта 2025Экономика

Мошенники обманом лишили квартиры неизлечимо больную россиянку

В Смоленской области мошенники лишили квартиры неизлечимо больную пенсионерку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Смоленской области группа мошенников обманула неизлечимо больную пенсионерку и лишили ее квартиры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Злоумышленники представились риелторами, вошли в доверие к женщине, а потом оформили доверенность и совершили сделку с жильем россиянки якобы как агенты по недвижимости.

«После этого имущество несколько раз перепродавали для придания сделке законного вида, а вырученные средства распределяли между членами преступной группировки», — рассказали в ФСБ. Стоимость ущерба достигла 1,8 миллиона рублей.

При этом неизлечимо больная пенсионерка не единственная жертва мошеннической группировки. По словам представителей ведомства, злоумышленники по похожей схеме обманули несколько других пенсионеров — у всех были в собственности квартиры или земельные участки.

Ранее в Балаково Саратовской области аферисты с помощью популярной схемы с заменой счетчика выманили у пожилой женщины квартиру и миллионы рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны отчиталось о выполнении обещанного Путиным жеста доброй воли для Украины

    На Западе одной фразой отреагировали на новое место работы Бербок

    Названы самые вредные закуски к алкоголю

    СССР предупреждал США о готовящемся покушении на Кеннеди

    Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

    Тайвань назвал возможную дату вторжения Китая

    Стала известна роль истребителей F-16 ВСУ в Сумской области

    Зеленский отказался признавать окружение ВСУ под Курском

    У экс-футболиста «Динамо» украли сумки и драгоценности на 105 тысяч евро

    Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше