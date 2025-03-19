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14:04, 19 марта 2025Силовые структуры

Отца устроившей стрельбу в российской школе ученицы осудили

Отца стрелявшей в брянской школе ученицы приговорили к исправительным работам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в школе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Брянске суд приговорил отца стрелявшей в гимназии №5 восьмиклассницы к исправительным работам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Брянской области.

Он признан виновным по части 2 статьи 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»). Суд приговорил его к исправительным работам на срок один год и восемь месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства в размере 15 процентов.

Как установил суд, преступление произошло из-за небрежного отношения мужчины к хранению своего охотничьего гладкоствольного ружья «Бекас-3» и патронов к нему. Дочь фигуранта взяла его и утром 7 декабря 23 года принесла в школу, где пять раз выстрелила в сторону своих одноклассников и расправилась с собой. В результате стрельбы одна из учениц не выжила, а еще четверо одноклассников получили огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что девочка зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам.

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