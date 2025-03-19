В Лондоне начался суд над бывшим губернатором Севастополя. В чем его обвиняют?

В Лондоне начался суд над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым

В Лондоне начинается судебный процесс над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, занимавшим эту должность с 2016 по 2019 год. По данным Bloomberg, ему вместе с братом Алексеем и супругой Екатериной вменяют нарушение санкционного режима и отмывание денежных средств.

Экс-глава крымского города был задержан в Великобритании в начале прошлого года. Подсудимых обвиняют в покупке автомобиля Mercedes-Benz стоимостью 54 тысячи фунтов и выплате «тысяч фунтов стерлингов» за обучение детей в частной школе, несмотря на введенные рестрикции.

Овсянников находился под санкциями ЕС, США и Великобритании

С 2017 по 2022 год экс-губернатор находился под санкциями Евросоюза, США и Великобритании. В 2022-м Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в отношении Овсянникова, посчитав недостаточными доказательства связей экс-чиновника с властями РФ и «дестабилизирующего влияния на Украину» после отставки.

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Однако Британия в том же году продлила в отношении него санкционные ограничения. Как заявляло обвинение, Овсянникову был выдан британский паспорт, несмотря на то, что он все еще находился под санкциями. Сообщается, что он предоставил недостоверную информацию для открытия банковского счета, куда его супруга через некоторое время после прибытия мужа в Британию перевела в общей сложности 76 тысяч фунтов.

В то время когда счет был заморожен, брат Овсянникова приобрел указанный ранее дорогостоящий автомобиль, которым, как утверждает прокуратура, пользовался бывший глава Севастополя.

При этом относительно британского паспорта стало известно, что Овсянников получил его на том основании, что его отец был рожден в Соединенном Королевстве. Эти данные раскрыл представитель стороны обвинения Пол Джарвис, открывая судебный процесс в Лондоне. Так, в августе 2022 года экс-губернатор Севастополя подал на получение паспорта Великобритании на территории Турции. В начале 2023-го ему был выдан документ, после чего в феврале того же года он заехал на территорию страны, поселившись у своего брата, передает ТАСС.

Обвиняемые не признают вину

Овсянников был задержан 22 января 2024 года в его доме в Лондоне. Сообщалось, что на его счету в одном из банков финансовой группы HBOS было около 65 тысяч фунтов (или около 82,5 тысячи долларов — более 6,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), также у него изъяли 77,5 тысячи фунтов (более 8 миллионов по нынешнему курсу) наличными. Через месяц его освободили из-под стражи под залог.

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Брата Овсянникова Алексея, в свою очередь, обвиняют в том, что он вступил в сговор с родственником, чтобы помочь ему обойти санкционные ограничения. Так, истец утверждает, что Алексей оплачивал обучение детей брата, страховки и предоставлял банковские карты Barclays для него.

Экс-губернатор Севастополя и его родственники не признают вину. По их словам, они либо не знали о введенных в отношении Овсянникова рестрикциях, либо не знали, что ему нельзя получать финансовую помощь.

Известно, что слушания пройдут в течение нескольких недель до конца апреля.