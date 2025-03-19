В Лондоне начался суд над бывшим губернатором Севастополя Овсянниковым

В Лондоне начинается судебный процесс над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Об этом пишет Bloomberg.

Чиновника задержали в Лондоне 22 января, его обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денег. В частности, ему вменяют приобретение автомобиля за 54 тысячи фунтов и оплату обучения детей в частной школе. Кроме Овсянникова, фигурантами дела стали его жена и брат, все трое не признают себя виновными.

Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2017-2019 годах, затем был назначен заместителем министра промышленности и торговли России, но в 2020 году после скандала уволен и исключен из «Единой России». В 2017-2022 годах находился под санкциями Европейского союза, США и Великобритании.