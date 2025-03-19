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10:51, 19 марта 2025Путешествия

Пассажир самолета в США напал на попутчиков и укусил одного из них

USA Today: Пассажир Delta Air Lines напал на попутчиков и укусил одного из них
Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании Delta Air Lines во время полета напал на попутчиков и укусил одного из них. Об этом пишет USA Today.

Нештатная ситуация произошла в понедельник, 17 марта, на борту лайнера, летевшего из Атланты в Лос-Анджелес, США. Несмотря на то что экипаж сообщил о нарушении порядка среди пассажиров, самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

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После посадки дебошира доставили в больницу на машине скорой помощи «для психологической оценки». Укушенного им попутчика осмотрели парамедики.

В FAA добавили, что инцидент будут расследовать, и любому пассажиру, который нападает, угрожает, запугивает или мешает членам экипажа, грозит штраф в размере до 37 тысяч долларов (более 3 миллионов рублей).

Ранее в Индии пассажирка самолета поссорилась с попутчиками из-за места в салоне и напала на женщину-полицейского, вмешавшуюся в конфликт. В порыве гнева дебоширка укусила ее за руку.

Вот это да!
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