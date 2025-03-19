Пережившая оккупацию Суджи россиянка рассказала о похудевших на 10 килограммов жителях

Жители Суджанского района Курской области похудели минимум на 10 килограммов за время оккупации. Об этом рассказала одна из эвакуированных из села Заолешенки россиянок, передает ТАСС.
«10 килограммов веса за 5 месяцев [потеряла]. И не только я такая, там все мы такие», — отметила женщина.
Россиянка призналась, что за время оккупации не ела ни хлеба, ни молока, ни мяса, ни масла, ни рыбы, ни творога. По ее словам, еду достать было очень тяжело, а если это и удавалось, то продукты негде было хранить.
Ранее другая жительница Курской области рассказала о вывозивших все из домов с оружием украинских солдатах. С ее слов, забирали даже технику, которая требовала ремонта.