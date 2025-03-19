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07:27, 19 марта 2025Россия

Жительница Курской области рассказала о вывозивших все из домов с оружием бойцах ВСУ

ТАСС: Бойцы ВСУ с оружием приходили в дома курян и забирали все ценные вещи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированных территориях с оружием в руках вывозили все из домов местных жителей. О мародерстве рассказала одна из очевидцев происходящего на опросе у военных следователей, ее слова передает ТАСС.

«Но они [украинские военные] все вывезли: машины, телефоны. (…) Даже если поломано, они ремонтировали и забирали. Никто не мог сопротивляться, они приходили с оружием и забирали», — рассказала женщина.

Она добавила, что украинские военные вели стрельбу по позициям России и прикрывались в этот момент жилыми домами. Почти у каждой жилой постройки, как отметила россиянка, стояла военная техника. Стреляли бойцы ВСУ только возле домов, подчеркнула женщина.

Ранее военкор Александр Коц сообщал, что во время оккупации Суджи Курской области бойцы ВСУ разграбили дома местных жителей. Он рассказал, что украинцы расселялись по домам горожан и окрестных слобод, а во время отступления «выворачивали их наизнанку», вынося ценности. Ни в одной квартире военкор не обнаружил телевизора или микроволновки.

ЖЗЛ
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