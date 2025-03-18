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16:49, 18 марта 2025Россия

Военкор рассказал о найденных в домах жителей Суджи посланиях бойцов ВСУ

Военкор Коц рассказал, что ВСУ разграбили дома жителей Суджи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Во время оккупации Суджи Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили дома местных жителей. О мародерстве украинских военных рассказал военкор «КП» Александр Коц.

По его словам, украинцы расселялись по домам горожан и окрестных слобод, а во время отступления «выворачивали их наизнанку», вынося ценности. Коц подчеркнул, что ни в одной квартире не обнаружил телевизора или микроволновки. «На воротах и домах украинцы оставляли послания: "Украина понад усе", "Не лизь", "СБУ. Занято", "Контрразведка", "Занято. Вся улица"», — добавил он.

Журналист также сообщил, что украинские военные разгромили дом бывшего главы Суджанского района Александра Богачева, уволенного в ноябре 2024 года на встрече руководства региона с местным населением. В комнатах чиновник обнаружил пустые детские копилки и коробки от украшений.

Ранее о мародерстве ВСУ «Ленте.ру» рассказала жительница села Казачья Локня. По словам женщины, украинские военные забрали даже детскую коляску.

О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Российские войска пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. 13 марта эту информацию подтвердили в Минобороны России.

ЖЗЛ
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