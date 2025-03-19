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14:05, 19 марта 2025Мир

Песков высказался о возможном участии ЕС в переговорах по Украине

Песков: Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в переговорах по Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали возможное участие Европейского союза (ЕС) в переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, эта тема не затрагивалась», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что официальные лица США сообщили своим европейским коллегам, что ЕС должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине. Американская сторона считает участие европейского объединения необходимым, поскольку Россия хочет отмены санкций в рамках сделки.

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