США определили место ЕС в мирном соглашении по Украине

Bloomberg: США сообщили, что ЕС должен будет участвовать в соглашении по Украине

Официальные лица США сообщили своим европейским коллегам, что Европейский союз (ЕС) должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Американская сторона считает участие европейского объединения необходимым, поскольку Россия хочет отмены санкций, введенных им, в рамках сделки.

По данным агентства, американские чиновники недавно передали европейским коллегам сообщение о том, что приоритетной задачей является прекращение боевых действий в зоне конфликта и обсуждение таких вопросов, как потенциальные меры безопасности для Украины после этого.

«Это может в какой-то мере успокоить страны-союзники, которые опасаются, что США попытаются заключить сделку без участия европейских лидеров», — отмечает издание.

Ранее страны Северной Европы и Балтии призвали Брюссель разработать план для ускоренного вступления Украины в ЕС. Они предложили Брюсселю представить конкретные предложения по решительному продвижению данного процесса и подтвердили полную и безоговорочную приверженность перспективам членства Украины в объединении.