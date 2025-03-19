Северная Европа выступила за ускоренное вступление Украины в ЕС

Politico: Северная Европа и Балтия потребовали ускорить вступление Украины в ЕС

Страны Северной Европы и Балтии призвали Брюссель разработать план для ускоренного вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Об этом сообщает Politico со ссылкой на совместное письмо стран.

Документ подписали дипломаты из Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии. Они предложили Брюсселю представить конкретные предложения по решительному продвижению данного процесса. Они также подтвердили полную и безоговорочную приверженность перспективам членства Украины в объединении.

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье заявил, что проблема с началом переговоров о членстве Украины в ЕС связана с необходимостью согласия всех стран-участниц сообщества. Он также напомнил, что вступление в Евросоюз является процессом, «который основан на заслугах, и он таким был всегда».