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07:57, 19 марта 2025Мир

Северная Европа выступила за ускоренное вступление Украины в ЕС

Politico: Северная Европа и Балтия потребовали ускорить вступление Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Северной Европы и Балтии призвали Брюссель разработать план для ускоренного вступления Украины в Европейский союз (ЕС).
Об этом сообщает Politico со ссылкой на совместное письмо стран.

Документ подписали дипломаты из Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии. Они предложили Брюсселю представить конкретные предложения по решительному продвижению данного процесса. Они также подтвердили полную и безоговорочную приверженность перспективам членства Украины в объединении.

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье заявил, что проблема с началом переговоров о членстве Украины в ЕС связана с необходимостью согласия всех стран-участниц сообщества. Он также напомнил, что вступление в Евросоюз является процессом, «который основан на заслугах, и он таким был всегда».

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