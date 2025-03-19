В России отреагировали на планы Польши разместить противопехотные мины на границе

Депутат Журова назвала опасной идею Польши разместить мины на границе

Планы Польши разместить противопехотные мины на границе небезопасны, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Это крайне опасная история, прежде всего для граждан их страны. Не все будут знать. Они что, реально думают, что России или Белоруссии нужна Польша? Очень удивительно, что люди в этом убеждены», — прокомментировала Журова.

Депутат отметила, что Россия, наоборот, говорит о необходимости уменьшения оружия и сокращении угроз.

«Они уверены, что мы это говорим, потому что хотим напасть. Логика удивительная. Это небезопасно для них же, потому что это на их территории», — заключила она.

Ранее стало известно, что Польша планирует вооружиться противопехотными минами. Министерство национальной обороны страны объяснило, что это пока не решение, а совместная рекомендация оборонных ведомств четырех стран (Эстонии, Латвии, Литвы и Польши) своим правительствам о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей владеть подобными вооружениями.

