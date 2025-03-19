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11:51, 19 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Польши разместить противопехотные мины на границе

Депутат Журова назвала опасной идею Польши разместить мины на границе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Планы Польши разместить противопехотные мины на границе небезопасны, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Это крайне опасная история, прежде всего для граждан их страны. Не все будут знать. Они что, реально думают, что России или Белоруссии нужна Польша? Очень удивительно, что люди в этом убеждены», — прокомментировала Журова.

Депутат отметила, что Россия, наоборот, говорит о необходимости уменьшения оружия и сокращении угроз.

«Они уверены, что мы это говорим, потому что хотим напасть. Логика удивительная. Это небезопасно для них же, потому что это на их территории», — заключила она.

Ранее стало известно, что Польша планирует вооружиться противопехотными минами. Министерство национальной обороны страны объяснило, что это пока не решение, а совместная рекомендация оборонных ведомств четырех стран (Эстонии, Латвии, Литвы и Польши) своим правительствам о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей владеть подобными вооружениями.

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