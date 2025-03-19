Под Москвой водитель снес ограждения, вылетел в реку и попал на видео

В Подмосковье мужчина на автомобиле вылетел в реку, это сняли на видео

В Подмосковье мужчина за рулем автомобиля вылетел в реку. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как он сносит установленные перед съездом с трассы бетонные ограждения. Несмотря на удар, автомобиль продолжает движение, после чего заваливается на бок и падает в воду.

ЧП произошло около 9:00 неподалеку от Коломны. Водителя спасти не удалось — он не смог выбраться из машины.

Ранее в Алтайском крае провалился под лед автомобиль с людьми. Выжить не удалось ни водителю, ни пассажирам. По словам очевидца, к этому привело пренебрежение правилами безопасности – из-за оттепели толщина льда уменьшилась, что было проигнорировано россиянами.