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12:49, 19 марта 2025Экономика

Подорожали автозапчасти к некоторым иномаркам

РСА: Запчасти к Porsche и Skoda подорожали почти на шесть процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В России средняя стоимость запасных частей к автомобилям выросла на 1,2 процента. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Оказалось, что детали к Porsche подорожали на 5,8 процента, а к Skoda — на 5,7 процента. Для запчастей к Peugeot и Audi рост оценивается в 5,3 и 2,2 процента соответственно. За запчасти для Renault придется заплатить больше на 2,7 процента, а для KIA — на полпроцента.

Кроме того, оказалось, что цены автозапчастей к Toyota прибавила четыре процента, к Volkswagen — 5,1 процента, а к Hyundai — 2,9 процента.

Снижение зафиксировали для таких марок, как Nissan (минус 1,9 процента), Mitsubishi (минус 0,8 процента) и ВАЗ (минус 0,6 процента).

В конце 20204 года в также был отмечен скачок цен на запасные части для иномарок. В среднем повышение оценивалось примерно в 10-12 процентов. Свыше 60 процентов российских автомобилистов пожаловались на все более возрастающую стоимость запасных частей.

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