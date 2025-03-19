Похищенную ради выкупа российскую школьницу доставили в полицию для опроса

Похищенная девочка из Ачинска замкнулась в себе и молчит на опросе в полиции

Девочку-подростка из Ачинска, похищенную ради выкупа в полмиллиона рублей, доставили в отделение полиции для опроса. Об этом сообщает «RT на русском».

По данным издания, школьница никак не объясняет правоохранителям произошедшее: она замкнулась в себе и молчит.

Ранее стало известно, что девочку нашли на съемной квартире в соседнем городе Назарово. На ее след удалось выйти благодаря таксисту, который подвозил ее на кладбище. Следователи смотрели по адресам, откуда в эту точку вызывали машину.

Девочка ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение. Возбуждено уголовное дело о похищении.

