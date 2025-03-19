Похищенную ради выкупа российскую школьницу нашли на съемной квартире

Похищенную девочку из Ачинска нашли на съемной квартире в 30 км от дома

Начало событий в новости Стало известно об обмане пропавшей школьницы из Ачинска мошенниками

Девочку-подростка из Ачинска, похищенную ради выкупа в полмиллиона рублей, нашли на съемной квартире в соседнем городе Назарово. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, со школьницей все в порядке. В ближайшее время ее доставят в отдел полиции, чтобы разобраться в случившемся.

Согласно открытым данным, Назарово находится в 30 километрах от Ачинска, где девочка проживает вместе с родителями.

Девочка ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение.

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.