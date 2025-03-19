Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:32, 19 марта 2025Силовые структуры

Похищенную ради выкупа российскую школьницу нашли на съемной квартире

Похищенную девочку из Ачинска нашли на съемной квартире в 30 км от дома
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стало известно об обмане пропавшей школьницы из Ачинска мошенниками

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Девочку-подростка из Ачинска, похищенную ради выкупа в полмиллиона рублей, нашли на съемной квартире в соседнем городе Назарово. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, со школьницей все в порядке. В ближайшее время ее доставят в отдел полиции, чтобы разобраться в случившемся.

Согласно открытым данным, Назарово находится в 30 километрах от Ачинска, где девочка проживает вместе с родителями.

Девочка ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение.

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

    Путин поздравил Бабкину с юбилеем

    Российский генерал назвал пять составляющих успеха операции «Поток» под Суджей

    Агент КГБ рассказал журналистам об убийце Кеннеди

    Стало известно о переговорах России и Украины по одному вопросу

    Артемий Лебедев объяснил неприязнь к журналистам

    Похищенную ради выкупа российскую школьницу нашли на съемной квартире

    На Украине назвали участников тайных переговоров США с противниками Зеленского

    Россиянам указали на повод для восторга после разговора Путина с Трампом

    Высокий спрос россиян на автокредиты объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше