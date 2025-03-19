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12:41, 19 марта 2025Силовые структуры

Пропавшая в Ачинске школьница рассказала следователям о телефонных мошенниках

СК: Пропавшая в Ачинске школьница выполняла команды мошенников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Похищенную ради выкупа российскую школьницу нашли на съемной квартире

Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Школьница из Ачинска рассказала следователям, что выполняла команды телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

По словам 15-летней девушки, ее вели аферисты. Она переночевала у своих новых знакомых в городе Назарово, где ее и нашли правоохранители на съемной квартире. На след пропавшей удалось выйти благодаря таксисту, который подвозил ее на кладбище. Следователи смотрели по адресам, откуда в эту точку вызывали машину.

Девочка ушла из дома в неизвестном направлении 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение. Возбуждено уголовное дело о похищении.

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