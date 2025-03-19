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13:30, 19 марта 2025Силовые структуры

Найденная полицейскими российская школьница попала на видео

МВД показало видео с найденной школьницей из Ачинска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пропавшая в Ачинске школьница рассказала следователям о телефонных мошенниках

Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска рассказала, что сама доехала до соседнего города Назарово. Видео с найденной полицейскими девочкой опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видна школьница в салоне автомобиля, она говорит, что с ней все в порядке. По ее словам, она сама добралась до Назарово.

Девочка рассказала следователям, что выполняла команды телефонных мошенников. Она переночевала у своих новых знакомых в городе Назарово, где ее и нашли правоохранители в съемной квартире. На след пропавшей удалось выйти благодаря таксисту, который подвозил ее на кладбище. Следователи смотрели по адресам, откуда в эту точку вызывали машину.

Девочка ушла из дома в неизвестном направлении 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение. Возбуждено уголовное дело о похищении.

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