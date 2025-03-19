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13:50, 19 марта 2025Силовые структуры

Стало известно о психологическом давлении мошенников на школьницу из Ачинска

СК: Мошенники угрожали убийством и оказывали давление на школьницу из Ачинска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Найденная полицейскими российская школьница попала на видео

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Школьница из Ачинска постоянно находилась под психологическим давлением телефонных мошенников, угрожавших ей убийством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По словам 15-летней девушки, она вела переписку в мессенджере с неустановленным лицом. По указанию телефонных мошенников она ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, а затем на такси уехала в город Назарово. Там девушка пошла в интернет-кафе и до позднего вечера непрерывно переписывалась с тем же неустановленным лицом. С наступлением ночи она попросила администратора заведения помочь ей подыскать квартиру у знакомых, где она переночевала. Мошенники при этом постоянно были на связи со школьницей.

Следователи работают над установлением личности и местонахождение преступников, под чьим влиянием оказалась девочка.

Школьница ушла из дома в неизвестном направлении 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение. Возбуждено уголовное дело о похищении.

19 марта полиция нашла девочку.

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