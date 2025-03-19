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11:10, 19 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Стало известно об обмане пропавшей школьницы из Ачинска мошенниками

«Лента.ру»: Пропавшая школьница из Ачинска стала жертвой мошенников
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Перед пропажей 15-летняя школьница из красноярского города Ачинск Дарья стала жертвой мошенников, рассказала знакомая семьи, пожелавшая остаться анонимной. Подробности она рассказала «Ленте.ру».

Женщина утверждает, что 13 марта у Дарьи взломали профиль на «Госуслугах». По ее словам, накануне девушке позвонили и сказали, что ей заказана доставка букета, и попросили назвать код и адрес.

«По ходу код она назвала, а по поводу адреса засомневалась — позвонила подругам. Девчонки сказали не говорить домашний адрес, позвонить лучше мальчику, который мог подарить цветы и узнать, заказывал он или нет. Она позвонила, он сказал, что нет. Тут сразу следом взламываются ее "Госуслуги"», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

После этого девочка стала вести себя странно, рассказала она. Она прятала переписки от подруг, те заметили, что ей кто-то пишет и попытались узнать, с кем она общается.

«Она сначала уходила от ответа, потом сказала, что это следователь ей пишет, так как "Госуслуги" взломали, и они что-то выясняют. Она так ответила, какие-то типа проблемы, как решатся, все расскажет, сейчас пока рассказывать не будет», — описала женщина.

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Во вторник, 18 марта, Дарья сказала подругам, что после школы пойдет к некой девочке по имени Соня, и пропала, сообщила она.

Дарью она описала как открытого и чистого человека, круглую отличницу, а ее отношения с родителями как полностью доверительные.

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По предварительным данным, девочка ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та сидит на кладбище, извиняется перед дядей Юрой по прозвищу Комар, которого обманула на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета, и просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Установлено, что девочка самостоятельно доехала на такси до кладбища и записала видео о своем похищении.

Позже похитители прислали родителям второе видео, на котором их дочь утверждает, что с ней все хорошо. На кадрах заплаканная девочка говорит, что она очень соскучилась по родителям и очень сильно хочет домой.

В настоящее время ребенка ищут более 150 сотрудников полиции и волонтеры, созданы поисковые группы.

Вот это да!
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