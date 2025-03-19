Похитители отправили родителям второе видео с пропавшей в Ачинске девочкой

Родители получили второе видео с похищенной в Ачинске дочерью

Похитители 15-летней жительницы красноярского города Ачинск прислали родителям второе видео, на котором их дочь утверждает, что с ней все хорошо. Запись публикует Baza.

На кадрах заплаканная девочка говорит, что «сейчас 12:53 19 марта». По ее словам, с ней все хорошо, она очень соскучилась по родителям и очень сильно хочет домой. Также имеется скрин переписки с похитителями, которые пишут, что освободят девочку после перевода денег.

За нее требуют выкуп в размере полмиллиона рублей. В настоящее время ребенка ищут более 150 сотрудников полиции и волонтеры, созданы поисковые группы.

По предварительным данным, похищенная ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение. Сидя на скамейке на кладбище, она извиняется перед дядей Юрой по прозвищу Комар, которого обманула на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета, также она просит прощения у «Вагнера». После девочка сообщает, что ее забрал дядя Сережа.

Следователи уже возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.