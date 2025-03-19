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08:44, 19 марта 2025Мир

Политолог рассказал о близости Трампа к Путину

Философ Дугин: Трамп идеологически и политически ближе к Путину, чем к Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп идеологически ближе к российскому лидеру Владимиру Путину, чем к западным союзникам Вашингтона. Такое мнение в разговоре с телеканалом CNN выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Это очевидно», — заявил он. В частности, пояснил Дугин, Трамп выступает за традиционные ценности и патриотизм. «Путин и Трамп совпадают в принятии этой модели вместо либерального глобализма», — добавил он.

Ранее Дугин отметил, что Владимир Путин «спас жизнь» главе США Дональду Трампу, поддержав на выборах Камалу Харрис. По его словам, если бы российский лидер выразил явную поддержку Трампу, то американского политика «убили бы точно уже». «Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис. Это, мне кажется, абсолютно правильный ход настоящего стратега…», — сказал он.

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