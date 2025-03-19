Полицейские задержали организаторов нарколаборатории в арендованном доме и попали на видео

МВД обнаружило нарколабораторию с метадоном в арендованном доме в Ленобласти

Сотрудники силовых структур обнаружили нарколабораторию, оборудованную в арендованном доме в Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики перелезают через забор, проникают в дом и задерживают причастных к криминальному бизнесу. Далее на ролике видны находившиеся внутри помещения канистры с прекурсорами, оборудование и пакеты с белым веществом.

Как уточняет Волк, двое злоумышленников из Смоленской области арендовали дом в одном из поселков Ломоносовского района и оборудовали в нем нарколабораторию. Для производства запрещенных веществ они привлекли местного жителя.

Согласно экспертизе, в двух изъятых из дома пакетах находился метадон. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

Двое задержанных уже помещены под стражу. Их помощника суд отправил под обязательство о явке.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД обнаружили подпольный мини-завод по производству наркотиков в Свердловской области и пресекли его деятельность.