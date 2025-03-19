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13:39, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Итальянцев возмутило появление ведущего «России 1» на местном телеканале

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Итальянские пользователи сети возмутились появлению ведущего «России 1» и депутата Госдумы Евгения Попова на местном телевидении. Комментарии, в которых они раскритиковали журналиста, были опубликованы в соцсети X.

Поводом для обсуждений стало участие Попова в итальянском ток-шоу È sempre Cartabianca на канале Rete 4. В эфире передачи журналист, комментируя украинский конфликт, назвал Киев угрозой и подчеркнул, что Россия хочет обеспечить себе гарантии безопасности.

«Какое ужасное зрелище», — отреагировал на появление телеведущего в ток-шоу пользователь под ником Mariuttil. «Сегодня на Rete 4 Попов был воплощением (...) лжи», — выразил мнение Carlo Bolognesi. Другой комментатор под ником mucholirili признался, что не удивился участию журналиста в программе. По его словам, в Италии много людей, придерживающихся пророссийских взглядов, в том числе в парламенте.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что редакция канала подарила Попову орешник на День защитника Отечества. Она также опубликовала фотографию растения.

Вот это да!
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