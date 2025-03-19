Популярный певец пожаловался на дорогое жилье в России

Певец Митя Фомин посетовал, что «однушки» в России подорожали

Популярный российский певец Митя Фомин посетовал, что цены на жилье и мебель в стране сильно выросли. Соответствующий комментарий опубликовал Telegram-канал «Звездач».

«Мне кажется, что цены на мебель, например, на "однушки", на любовь... Жить стало стоить дорого, как, собственно, и во всем мире», — заявил артист в беседе с журналистами. Он добавил, что для долгой и счастливой жизни необходимо инвестировать в себя и в свое здоровье.

Ранее в этот же день стало известно, что бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина отказалась от покупки загородного дома, о котором давно мечтала, ради концерта в Кремле. Артистка уточнила, что в связи с большими тратами на шоу приобретение недвижимости откладывается на неопределенный срок.