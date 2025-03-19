Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:49, 19 марта 2025Экономика

Популярный певец пожаловался на дорогое жилье в России

Певец Митя Фомин посетовал, что «однушки» в России подорожали
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский певец Митя Фомин посетовал, что цены на жилье и мебель в стране сильно выросли. Соответствующий комментарий опубликовал Telegram-канал «Звездач».

«Мне кажется, что цены на мебель, например, на "однушки", на любовь... Жить стало стоить дорого, как, собственно, и во всем мире», — заявил артист в беседе с журналистами. Он добавил, что для долгой и счастливой жизни необходимо инвестировать в себя и в свое здоровье.

Ранее в этот же день стало известно, что бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина отказалась от покупки загородного дома, о котором давно мечтала, ради концерта в Кремле. Артистка уточнила, что в связи с большими тратами на шоу приобретение недвижимости откладывается на неопределенный срок.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил итоги переговоров с Зеленским

    Российского военного осудили за избиение подчиненного

    Пожарные поезда привлекли к тушению атакованной после разговора Путина и Трампа нефтебазы

    Трамп не проговорил с Зеленским и часа

    На Западе указали на недовольство Зеленского разговором Путина и Трампа

    Популярный певец пожаловался на дорогое жилье в России

    Трамп раскрыл цель разговора с Зеленским

    Тактику ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область объяснили

    В Минусинске объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы

    Власти российского города показали кандидата в мэры с квадратом вместо лица

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше