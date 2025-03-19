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21:02, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Популярный в России комик попробовал грудное молоко жены и поделился впечатлениями

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Популярный в России стендап-комик Кирилл Мазур рассказал историю, как он попробовал грудное молоко жены на вкус. Своими впечатлениями он поделился в выпуске подкаста «Бранч», запись которого доступна на YouTube-канале юмористки Ярославы Тринадцатко.

«Я, кстати, пробовал [грудное] молоко [жены]. (...) Не прямо в стакан себе сцедил, я буквально немножко попробовал, (...) оно чуть-чуть сладенькое», — вспомнил Мазур.

В ответ на это Тринадцатко заявила, что положительно бы отнеслась к аналогичной просьбе своего супруга. «Я своему мужу, если он спросит, конечно, дам молоко попробовать. Ну просто рюмочку», — отметила комикесса.

Ранее Кирилл Мазур рассказал, как безуспешно попытался обмануть проститутку в Амстердаме. Юморист пояснил, что назвал работнице секс-индустрии свой неправильный возраст.

Вот это да!
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