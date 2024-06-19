Популярный в России комик попытался обмануть проститутку и чуть не попал в полицию

Популярный российский комик Кирилл Мазур рассказал, как безуспешно попытался обмануть проститутку в Амстердаме. В интервью блогеру и журналисту Карену Адамяну, доступном на YouTube, юморист пояснил, что назвал работнице секс-индустрии свой неправильный возраст.

Мазур рассказал, что однажды, когда ему было 16 лет, его пригласили выступить в Амстердам. В качестве оплаты организаторы предложили экскурсию по городу, в том числе по Кварталу красных фонарей. Юморист также объяснил, что, согласно правилам страны, получать интимные услуги можно только с 18 лет.

Комик рассказал, что, прибыв в квартал, он решил обратиться к услугам секс-работниц. Две девушки отказали ему, отметив, что юморист слишком молодо выглядит. Третья же согласилась, так как Мазур заверил, что ему было 18 лет. Однако после она случайно увидела паспорт комика и узнала настоящую дату его рождения.

Девушка пригрозила вызвать полицию. «Я думаю: "Ты реально в полицию будешь звонить? Что ты скажешь? (...) "Снимайте с него пушистые наручники, надевайте обычные?"» — рассказал он. При этом Мазур добавил, что, испугавшись, отдал проститутке все имевшиеся у него деньги и покинул Квартал красных фонарей.

Ранее популярный юморист Филипп Воронин рассказал о необычном предложении от зрителя. По его словам, тот агрессивно повел себя на концерте и в качестве извинения предложил вызвать комику проститутку.

21-летний Мазур прославился благодаря участию в многочисленных юмористических программах. Когда комику было 14 лет, он принял участие в проекте «Рассмеши комика» и стал его победителем. В дальнейшем он одерживал победу в этом проекте еще дважды. Мазур также прошел в финал шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ.