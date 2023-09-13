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17:20, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о предложившем вызвать проститутку зрителе

Кадр: Labelsmart.Подкасты / ВКонтакте

Популярный российский стендап-комик Филипп Воронин рассказал, что однажды на концерте один из зрителей повел себя агрессивно по отношению к нему, а спустя несколько дней извинился и предложил вызвать ему проститутку. Историей юморист поделился в шоу «Мне смешно», запись доступна во «ВКонтакте».

По словам Воронина, зритель во время выступления вел себя вызывающе, из-за чего у комика сложилось впечатление, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Юморист решил не реагировать на него, чтобы не портить настроение другим гостям концерта, но мужчина не успокаивался.

«Он встает, в какой-то момент, начинает уходить, мимо сцены проходит, вот так за лицо меня берет, вот такую *** [ерунду] делает. А это неприятно как минимум из-за того, что нарушены твои границы», — заявил Воронин. Он добавил, что в зале не было охраны, однако за него вступились другие посетители мероприятия.

Спустя несколько дней после инцидента агрессивный зритель связался с юмористом в соцсетях. «Написал: "Прости, я повел себя как пьяное животное. Давай я тебе шлюху *** [классную] закажу"», — вспомнил комик. По словам Воронина, он отказался от этого предложения. Комик также назвал тот факт, что зритель обратился к нему с подобной идеей, тупым.

Ранее популярный юморист Артем Винокур рассказал о самом ужасном корпоративе в своей карьере. Комик раскрыл, что в ходе его выступления зрители громко говорили и кричали, а его шутки не веселили присутствующих.

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    Олег Давыдов
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