Порошенко напомнил об обещании Зеленского не баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к диктатуре. Об этом в интервью Bild заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Он назвал Зеленского неудачливым лидером команды. Комментируя сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хочет отставки украинского лидера, Порошенко подчеркнул, что это решать не Белому дому. «Кто будет лидером Украины — это вопрос для украинского народа», — сказал он. При этом он напомнил об обещании Зеленского не баллотироваться на второй срок.

Кроме того, Порошенко счел введенные против него в феврале санкции «атакой на свободу и демократию». Он отметил, что речь идет о «жестком нарушении» верховенства закона, которое имеет «решающее значение для нашей европейской интеграции».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины официально ввел санкции против Порошенко. Его лишили всех государственных наград, а также запретили совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.

