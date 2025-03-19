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00:56, 19 марта 2025Мир

Посол допустил полное уничтожение Украины из-за политики одной страны

Посол России Келин: Политика Великобритании может привести к уничтожению Украины
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Соединенные Штаты Америки решились на смену своей политики в отношении украинского конфликта, новые власти осознали, что необходимо вести диалог с Москвой и с президентом России Владимиром Путиным, однако Великобритания продолжает следовать линии на отказ от разговора с РФ. Об этом в эфире телеканала Channel 4 рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Великобритания идет на конфронтацию, продолжает воинственно снабжать Украину оружием и деньгами. Чего они добиваются? Полного разрушения Украины?», — высказался он.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

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